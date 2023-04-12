Hava, parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Dairenin ön görüsüne göre bugün hava mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyredecek. Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Öte yandan denizlerimizdeki havanın ise parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Denizlerimizde rüzgârın güney ve batıdan 4 ile 6, öğleden sonra 7 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerimizin kaba, yer yer çok kaba dalgalı olması ön görülürken tahmini dalga yüksekliği ise 1,5 ile 2,5 yer yer 3,5 metre yüksekliğinde olacak. Deniz mesafesindeki görüşün orta, yağış anında zayıf olması bekleniyor.