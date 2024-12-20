Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

136 milyar 941 Milyon TL’lik bütçe için Genel Kurul’da açık oylama yapıldı. 2025 bütçesi için 29 kabul, 9 ret oyu verildi. Başbakan Ünal Üstel de Genel Kurula hitaben kısa bir konuşma yaptı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın oylamasına geçilmeden önce Maliye Bakanlığı’nın 68 Milyar 971 Milyon 69 Bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Maliye Bakanı Berova da milletvekillerine cevaben bir konuşma yaptı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanmasının ardından, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girecek.