Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Errginsoy Güler, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 13.47 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1390 gün boyunca yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, suçüstü hali gereği tutuklanan zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süre içerisinde ne yaptığı, nerede çalıştığı ve başka herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirtti.

Zanlının ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuç alınamadığını kaydeden polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için 8 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise yaklaşık 4 yıl 7 ay önce Kongo’dan öğrenci olarak KKTC’ye geldiğini, ancak ülkesinde savaş çıkması ve ailesinin kendisine para gönderememesi nedeniyle eğitimine devam edemediğini söyledi.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek N.M.S.’nin soruşturma maksatlı 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.