'İnsan Kaçakçılığı’ suçundan tutuklanan M.Ş., R.A., M.K., O.G. tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Daha önce tutuklanan F.G. ise mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar M.Ş., R.A., ve M.K.nın Antalya’dan 9 metre uzunluğunda ‘Chico’ isimli zodyak ile düzensiz göçmenleri KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, Sahil Güvenlik tarafından kovalama sonrası Girne açıklarında yakalandıklarını açıkladı.

Şengil, 3 zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirterek, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelendiğini ve O.G. ile telefon görüşmesi tespit ettiklerini söyledi.

Polis, Lapta Belediyesi’nde çalışan O.G.nin iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada yakalamaya çalıştıklarını ancak zanlıların onları görünce telefonunu yere atıp kırdığını aktardı.

Şengil, zanlı O.G.nin sorgusunda sorulan sorulara dalga geçerek cevap verdiğini de belirterek, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 14 düzensiz göçmenin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

Şengil, aranan 1 şahsın ve arabanın olduğunu ifade ederek ayrıca zanlı O.G.nin benzer suçtan dosyası olduğunu kaydetti.

Şengil, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.