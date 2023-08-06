HASDER’den verilen bilgiye göre, festivalin bu yıl teması, BM’nin Uluslararası Gençlik Günü için belirlediği "Sürdürülebilir Bir Dünyaya Doğru- Gençler İçin Yeşil Beceriler” oldu.

Beyit ve Ciyaslıoğlu yaptıkları ortak açıklamada, bugün bütün dünyada yeşil bir geçiş sürecine girildiğini belirterek, çevre açısından “sürdürülebilir ve iklim dostu” bir dünyaya geçişin yalnızca küresel iklim krizine yanıt vermek için değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için de çok büyük ve kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Daha yeşil bir dünyaya başarılı bir geçişin, “sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir toplumda yaşamak, böyle bir yaşamı geliştirmek ve desteklemek için gereken bilgiler, yetenekler, değerler ve tutumlar”dan oluşan “yeşil becerilerin” geliştirilmesine bağlı olacağı belirtildi.

-14. Lefkoşa Gençlik Günleri

HASDER Gençlik Kulübü, Gençlik Günü'nü, her yıl “Lefkoşa Gençlik Günleri” adı altında bir dizi etkinlikler düzenleyerek kutluyor. Etkinlikler arasında Velesbitnan Surlariçi Turu, Streetball, "Gızlar Sahaya Çıkarsa" Halı Saha Turnuvası, Sokak Konseri, SOS Çocuk-Gençlik Şenliği ve Yuvarlak Masa Toplantısı yer alıyor.

Etkinliklerle ilgili açıklamada, “Bu etkinliklerin tarihi yeri ve zamanı ekteki afişimizde belirtilmiştir. Tüm etkinliklerimiz gençlerin bu günle ilgili toplumda farkındalık yaratmaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Özellikle çeşitli gençlik örgütü temsilcilerinin bir araya gelerek bu yılın temasıyla ilgili düşüncelerini, politikalarını ve çalışmalarını tartışıp değerlendirdikleri Yuvarlak Masa Toplantısı, biz gençler açısından sesimizi yetkililere ve topluma duyurmak için güzel bir fırsat oluşturmaktadır.” ifadelerine de yer verildi.