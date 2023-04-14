Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Denizlerimizde ise hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. Denizlerimizde rüzgar güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı olacak. Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre olması bekleniyor. Denizde görüş mesafesi ise iyi olarak ön görülüyor.