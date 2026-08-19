Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Y.K., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Enis Sabit, zanlının 2025 yılı içerisinde Lefkoşa’da yapımı devam eden bir okul inşaatında, 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suretiyle cinsel tecavüzde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Olayın 15 Ağustos tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Sabit, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında müştekinin annesinden ifade alındığını ve annenin, kızının kullandığı eski telefondaki WhatsApp yazışmalarının OneDrive uygulamasına otomatik olarak yüklendiğini fark ettiğini anlattı. Yapılan incelemede, kızının zanlıyla cinsel birliktelik yaşadığını gösteren yazışmaların tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında müştekinin ve zanlının kullandığı cep telefonlarının emare olarak alındığını aktaran polis, zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini ve söz konusu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi.

Polis ayrıca müşteki ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.