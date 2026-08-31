Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olayla ilgili bulguları aktardı. Yılmaz, 2025 yılı içerisinde Lefkoşa’da bulunan bir okulun yapımı devam eden boş inşaatında, 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu zanlı Y.K.’nin, Lefkoşa’da yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suretiyle cinsel tecavüzde bulunduğunun iddia edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, olayın 15 Ağustos tarihinde bilgilerine geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Zanlının üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 15 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde müştekinin kullandığı telefon ile zanlının telefonunun incelemeye gönderildiğini kaydetti.

Polis ayrıca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde üç doktorun kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, zanlının müştekiyle aynı lisede okuduğunu, serbest kalması halinde hem tanıklara hem de müştekiye etki edebileceğini belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu, işlendiği iddia edilen suçların ömür boyu hapis cezası öngören çok ciddi suçlar olduğunu belirterek, zanlının iki ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Y.K.’nin iki ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.