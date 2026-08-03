Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karşıyaka'da kalmakta olduğu ikametgahın bahçesindeki havuzda yüzen 14 yaşındaki kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenle boğulma tehlikesi yaşadı.

Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hastanenin çocuk servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.