Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.01.2025 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da Servet Yolu Sokak üzerinde, Batuhan KILIÇ (E-26) 144 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 379 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve kaldırım taşları ile bir şahsa ait ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yarlanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Sabri KILBAŞ (E-24), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü Batuhan KILIÇ aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.