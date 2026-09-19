Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru M.C., olguları aktardı.

Polis, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Dilekkaya köyünün batı kısmında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pusu görevi yaptığı sırada, M.A.U.’nun kullanımında ve adına kayıtlı olan, ancak plakaları üzerinde bulunmayan Isuzu D-Max marka pikap araçla Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek ihlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, M.A.U.’nun araç içerisinde yolcu olarak bulunan D.W.J.J., eşi S.A.H.S. ve çiftin üç çocuğuyla birlikte Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptığını belirtti.

Şahısların daha sonra takip edildiğini kaydeden polis, aracın Balıkesir bölgesinde şahısları indirdiği sırada operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Polis, M.A.U.’nun aracıyla iki ayrı polis aracına çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını belirterek, aracı durdurmak amacıyla havaya ve aracın lastiklerine toplam 15 el ateş edildiğini söyledi. Lastiği patlayan araçla olay yerinden kaçan zanlının, bir süre sonra aracını terk ettiği kaydedildi.

Polis, zanlının Akıncılar bölgesinden yeniden Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek ihlal ettiğini ve ardından yetkili makamdan izinsiz şekilde KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Mesele kapsamında aranmakta olan M.A.U.’nun 19 Eylül 2026 tarihinde tutuklandığını belirten polis, soruşturma kapsamında zanlının Kalecik’teki kullanımında bulunan adreste mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Aramada, yatak odasındaki komodin üzerinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişeden yapılmış 2 adet bong ele geçirildiğini belirten polis, kahverengi kavanoz içerisinde, mavi renk naylon ve beyaz kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti.

Polis ayrıca valiz içerisindeki plastik mavi renkli öğütücüde Hint keneviri kalıntısı olduğuna inanılan madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma amacıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.