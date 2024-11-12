DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde KKTC’nin kuruluşunun 41. yılı vesilesiyle “15 Kasım” konulu Fotoğraf Sergisi ve Müzik Dinletisi, 14 Kasım 2024 Perşembe günü, saat 10.00’da, DAÜ Rektörlük Binası önünde yer alacak. Düzenlenecek olan sergide, 1963 yılından itibaren KKTC’nin kuruluş tarihi olan 15 Kasım 1983 yılına kadarki tarihsel sürecin yer aldığı fotoğraflar sergilenecek.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları ile başlayacak olan sergide, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri tarafından da müzik dinletisi sunulacak.

DAÜ, 5. Cumhuriyet Koşusu’na Hazır

Öte yandan DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü KKTC’nin kuruluşunun 41’inci yıl dönümü nedeniyle bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Cumhuriyet Koşusu için hazırlıklarını tamamladı. 14 Kasım 2024 Perşembe günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Koşusu DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve kampüs içerisindeki parkurun tamamlanmasının ardından DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erecek.

Cumhuriyet Koşusu; 40 yaş altı kadın / erkek ile 40 yaş üstü kadın / erkek olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek. Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek.

Koşuya katılacak olanların etkinlik günü saat 13:30’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde olmaları gerekiyor. DAÜ 5. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’na katılım ve detaylı bilgi için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne 630 23 02 numaralı telefondan ulaşılabilir.