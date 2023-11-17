Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.

KKTC Londra Temsilciliği’nin düzenlediği 15 Kasım KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ile birlikte tebrik kabul etti.

Resepsiyona KKTC Dostluk Grubu üyesi lordlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, garantör ülke İngiltere’den, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara karşı artık adadaki gerçeklere göre hareket etmesini ve Kıbrıs Türk halkının sesini duymasını istedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede barışın huzurun ve güvenliğin teminatı olduğu belirterek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk halkının desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Londra’ya geldi.

Tatar, Londra’da, KKTC Londra Temsilciliği’nin düzenlediği 15 Kasım KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Churchill Hotel’de yer alan ve İngiltere’de yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Londra’daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Resepsiyon, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesini sağlayan şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, resepsiyonun açılış konuşmasını yaptı. Keskin, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür etti.

Resepsiyonu katılımıyla onurlandıran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da teşekkür eden Çimen, bugün kahraman Kıbrıs Türk halkının kurduğu KKTC’nin 40. Yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını vurguladı.

İki devlet vizyonunu kararlılıkla sürdürmeye, Türkiye’nin desteğiyle devleti yüceltmeye devam edeceklerini ifade eden Keskin, garantör ülke İngiltere’den de Kıbrıs sorununa yeni bir yaklaşım ve somut adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

İngiltere’deki vatandaşlara ve sivil toplum örgütlerine bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade eden Keskin, her platformda Kıbrıs Türk halkının haklı davasının başarıya ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ertaş

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ertaş da, KKTC vatandaşlarının bu mutlu gününü paylaşmaktan onur duyduğunu ifade ederek, KKTC’nin 40. yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Lefkoşa’dan çıkıp bugün Londra’da kendileriyle birlikte bu onurlu güne katılmasından ötürü teşekkür eden Ertaş, Türk halkının Londra’da güçlüyse bunun Kıbrıs Türk toplumu sayesinde olduğunu işaret etti ve “KKTC sizinle daha ileriye gidecektir” dedi.

Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin daha ileriye gitmesi için de omuz omuza, el ele verdikleri sürece başarıya ulaşacaklarına vurgu yaptı.

Ertaş, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile şehirleri andı.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin 40. yıl dönümünde Londra’daki kardeşleriyle bir araya gelmekten onur gurur duyduğunu söyledi.

Tatar, dün gece Lefkoşa’da kutladıkları KKTC’nin 40. yıl dönümünün önemine işaret ederek, garantör ülke İngiltere’de yaşayan KKTC vatandaşlarının, KKTC’ye uygulanan haksız izolasyon ve ambargoları aşmak için çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının mücadeleyi asla bırakmadığını, KKTC’nin demokratik modern bir devlet olduğunu ifade eden Tatar, Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesiyle KKTC’yi ilan etmesinin, Kıbrıs Türk halkının çektiği acılar ve ödediği bedellerin taçlandırılması olduğunu söyledi.

Devletin temellerinin bu şekilde atıldığını ifade eden Tatar, KKTC’nin bölgede barışın huzurun güvenliğin teminatı olduğunu söyledi, Türkiye Cumhuriyeti ile mavi vatanda geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceklerini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki devlet zemininde olabileceğini ifade ederek yurt dışında yaşayan kardeşlerini selamladı, iki devlet zemininden geri dönüş olmayacağını söyledi.

Garantör ülke İngiltere’den Kıbrıs’taki gerçeklere göre hareket etmesini ve Kıbrıs Türk halkının sesini duymasını isteyen Tatar, Londra’da her alanda başarılı olan Kıbrıs Türk halkını temsil eden vatandaşların, Kıbrıs Türk halkının gururu olduğunu kaydetti.

Tüm engellemelere meydan okuyan Kıbrıs Türk halkının bir olması durumunda aşamayacağı engel olmadığını ifade eden Tatar, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların gönlünde KKTC ve vatan sevgisi olduğunu vurguladı.

Tek yürek halinde Türkiye ile birlikte bu sevgiyi geleceğe emin adımlara taşıyacaklarına vurgu yapan Tatar, bugüne kadar çok şeyler başardıklarını ve başarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tatar, tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının haklı sesini ve talebini haykırmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu eser, cumhuriyet, devlet hepimizindir. Birlikte geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüz yılında, 40. yaşını kutlayan KKTC devletinin de emin ve güçlü adımlarla güçleneceğini ifade eden Tatar, Mavi Vatan'da haklarını koruyacağını kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı üyeliğinin önemine de işaret eden Tatar, KKTC’nin, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcisi olduğunu söyledi. Tatar, halkın bayramını da kutladı.

Konuşmaların ardından KKTC 40. Yıl Pastası kesildi.

Resepsiyonda, Kıbrıslı Türk sanatçı Begüm Tekakpınar da sahne aldı.