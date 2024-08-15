Liddell’in yakalanması ise yapılan rutin bir denetim sırasında gerçekleşti.

Liddell, gıda maliyetlerinin bütçeyi 300 bin dolar aşmasıyla yakalandı.

1,5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE TAVUK KANADI ÇALDI

Mahkemeye çıkan Liddell, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fox News’in aktardığına göre savcılar, Liddell’in Covid-19 pandemisinin zirvesinde, öğrenciler için ayrılan tavuk kanatlarını çalarak bir yıl süren bir hırsızlık gerçekleştirdiğini açıkladı.

9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Öte yandan öğrencilerin, Liddell’in çaldığı 11 bin kasa tavuk kanadından tek bir parça bile görmediği kaydedildi.

Pandemi nedeniyle okullar kapalı olmasına rağmen, uzaktan eğitim gören öğrencilere yemek paketleri gönderiliyordu.