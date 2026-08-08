Yaşamını Türkiye'de sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Mithat Ulay (56) oğlulları Eren Ulay (19) ve Can Ulay (15) ile 7 Ağustos tarihinde Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na tırmandılar.

Yaklaşık bir gün süren zorlu tırmanışlarını başarı ile tamamlayan Ulay'lar dönüşlerini gerçekleştirdiler.

Daha önceleri de tam maraton ve ultra maraton tecrübeleri olan Mithat Ulay bu kez çocukları ile 5137 metrelik Ağrı tırmanışını gerçekleştirdi. Can Ulay Ağrı Dağı zirvesine ulaşan en genç Kıbrıslı Türk oldu.