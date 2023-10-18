Lefkoşa Ağır Caza Mahkemesinde yargılanan sanık 14 yıl hapse mahkum edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, olayın 2022 yılı mayıs ayı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Başkan, sanığın sürekli girip çıktığı yeğenlerinin evinde tanıştığı 15 yaşındaki kızı, etkileyerek, iki kez tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı, sanığın kendisinden 30 yaş küçük olan çocuğu korumak yerine böyle bir suç işlediğini ifade ederek, “Sanık neredeyse kızı yaşındaki çocuğu 30 yaş farkıyla etkileyerek, iki kez cinsel tecavüzde bulundu. Sanığın avukatı yaşanan olayda zorlama olmadığını, bunun hafifletici etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak 16 yaşındaki bir çocuk cinsel deneyimi kavrayacak ve bunu yaşamaya karar verecek yetide değildir. Bu nedenle çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaz” dedi. 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçunun yasada ömür boyu hapis cezası öngördüğünü kaydeden Başkan, bu tür suçların toplum vicdanında yara açtığını ve infialle neden olduğunu belirtti. Başkan Cemaller, ömür boyu hapis öngören böylesi bir suça karşın ciddi, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, sanığı oy birliği ile 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.