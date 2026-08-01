Gaziveren'de şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından durdurulan P.O., hem ülkede uzun süredir izinsiz ikamet ettiği hem de Yedidalga'da meydana gelen ev açma olayının zanlısı olduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Karakolu'nda görevli polis memuru Beki Küçükbekir, mahkemede verdiği ifadede, 22 Temmuz 2026 tarihinde Yedidalga'da M.Ş.'ye ait ikametgâhın penceresinin hasar verilmeden açılarak eve girildiğini anlattı. Polis, zanlının daha sonra yatak odasının kilitli kapısına sert bir cisimle vurarak hasar verdiğini, ancak evden herhangi bir eşya almadan yine pencereden çıkarak olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, 31 Temmuz 2026 tarihinde Gaziveren'de devriye görevi yapan ekiplerin yol kenarında şüpheli hareketler sergileyen P.O.'yu durdurduğunu belirtti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1.537 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Sorguda suç ortaya çıktı

İzinsiz ikamet suçundan tutuklanan zanlının sorgusunda, 22 Temmuz'da Yedidalga'da meydana gelen ev açma, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarını işlediğinin belirlendiğini kaydeden polis, zanlının çantasında yapılan aramada 25 santimetre uzunluğunda bir tornavida ile olay sırasında giydiği siyah tişört, gri şort ve siyah terliklerin emare olarak alındığını açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri ile alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, soruşturmanın devam ettiğini ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.