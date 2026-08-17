Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf, Verme ve İlaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan Ö.D. ve S.G. ile “İlaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan Y.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru F.U., mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.50 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, bir alışveriş merkezinin otoparkında şüpheli hareketlerde bulunan Ö.D.’nin aracında arama yaptığını söyledi.

Yapılan aramada reçeteye tabi 165 adet Lyrica marka hap tespit edildiğini belirten polis, Ö.D.’nin sözlü beyanında söz konusu haplardan S.G.’ye de verdiğini ve bu haplardan Y.T.’de de bulunabileceğini söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine S.G.’nin üzerinde yapılan aramada 9 adet Lyrica marka hap ile yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu belirtildi.

Y.T.’nin evinden 1400 hap çıktı

Polis, Y.T.’nin evinde yapılan aramada ise 1400 adet Lyrica marka hap tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Üç zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, daha önce mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Polis, S.G.’nin sözlü beyanında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile hapları kendisine veren kişinin Ö.D. olduğunu söylediğini aktardı.

Y.T.’nin ise evinde bulunan 1400 adet hapı Ö.D.’den aldığını beyan ettiği kaydedildi.

Ö.D.’nin de hapları S.G.’ye verdiğini kabul ettiği, ancak uyuşturucu olabileceğine inanılan maddeyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını beyan ettiği belirtildi.

Analiz sonuçları bekleniyor

Polis, Y.T. ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

S.G. ve Ö.D. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini, analize gönderilen haplar ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle ilgili raporların beklendiğini ifade eden polis, 8 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Z.Y.B., Y.T.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Y.T., tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, Ö.D. ve S.G.’nin ise 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.