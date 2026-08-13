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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının trafik suçu işlemesini önlemek amacıyla ehliyetinin davası görülünceye kadar iptal edilmesine emir verdi.

Polis, zanlının kazanın ardından tutuklandığını, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek ehliyetine el konulmasını talep etti.

Zanlının nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan alkol testinde 157 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun belirlendiği açıklandı.

Polis, kaza sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan zanlının, olay yerine gelen Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PK 998 plakalı araç sürücüsü A.A.’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlının o esnada soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden A.A. (E-65) yönetimindeki PK 998 plakalı aracın arka kısmına çarptığını belirtti.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Emre Koyun olguları aktardı. Polis, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında, zanlının yönetimindeki NP 799 plakalı araç ile çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce soldan birinci şeride geçtiğini söyledi.

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