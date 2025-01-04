Denetimlerde araç trafikten men edilirken, 3 sürücü de tutuklandı.

03.01.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,025 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 342 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 41 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

8’i sigortasız araç kullanmak,

4’ü 5000 kg ve üzerindeki kamyonların L/şa-G/ne Anayolunu kullanması,

1’i trafik ışıklarına uymamak ve

60’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.