POLVAK’tan polis mensupları ve ailelerinin ağız ve diş sağlığına yönelik yeni adım
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Ekim 2026 tarihinde saat 01.40 sıralarında Gazimağusa’da yarım inşaat halindeki bir binanın üçüncü katında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşen 16 yaşındaki Emil Pinzari, ağır yaralandı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Pinzari, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.