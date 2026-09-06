16 yaşındaki genç milli sporcu Mert Mertoğlu, judo kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

Mertoğlu, İngiltere’de düzenlenen 19 yaş altı ve 90 kilo üstü judo şampiyonasında ikinci yıl üst üste birincilik elde ederek milli şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atan Mert Mertoğlu’nun bu başarısı, spor camiasında gururla karşılandı.

Mertoğlu’nun elde ettiği şampiyonluğun ardından İngiltere Olimpiyat Milli Takımı kadrosuna alındığı da açıklandı. Genç sporcu, böylece gelecekteki uluslararası organizasyonlarda İngiltere adına mücadele etme fırsatı yakaladı.

Mert Mertoğlu’nun ikinci kez elde ettiği milli şampiyonluk, genç sporcunun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.