Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi.



Merkez ilçe Antakya’da günlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Enkazdan yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"



911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, “Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.