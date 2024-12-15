Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 364 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 215’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 11’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 59’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.