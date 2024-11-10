Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

10.11.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Yeşilköy'de, A.İ (E-17), kullanımında bulunan HY 659 plakalı motosiklet ile Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada Yeşilköy İtfaiyesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan A.Y (K-22) kullanımındaki VK 426 plakalı salon aracı sağından geçmeye çalıştığı esnada, motosikletin ön kısmı ile VK 426 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden motosiklet sürücüsü yolun sağından çıkarak toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü A.İ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastahanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Sürüş ehliyetsiz motosiklet kullanıp kaza yapan motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.