Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
06.04.2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Alisa ABBAS (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
06.04.2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Alisa ABBAS (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P