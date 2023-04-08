Park içerisinde ölü bulunan Dural'a uyuşturucu verdiği tespit edilen sanığa 2 yıl hapis cezası Park içerisinde ölü bulunan Dural'a uyuşturucu verdiği tespit edilen sanığa 2 yıl hapis cezası

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.04.2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Alisa ABBAS (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.