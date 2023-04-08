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06.04.2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Alisa ABBAS (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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