Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 305 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 17 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 31’i trafik ışıklarına uymamak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak 2’si 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Ana Yolunu kullanması ve 78’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Öte yandan, denetimler kapsamında, ülkede izinsiz ikamet eden bir kişi de tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.