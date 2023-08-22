Haravgi gazetesi Greko Burnu deniz bölgesinde dün sabaha yakın, içerisinde 11 erkek, 1 kadın, 3 çocuk ve refakatçisiz 16 yaşlarındaki 3 çocuğun (toplam 18) bulunduğu bir geminin tespit edildiğini yazdı.

18 kişinin yer aldığı geminin su alması üzerine liman polisinin ve diğer yetkililerin bölgeye gittiğini yazan gazete, iki teknenin düzensiz göçmenleri alarak, Ay.Napa marinasına getirdiğini kaydetti. Üçüncü teknedeki çocuklardan birinin baygın olması nedeniyle bir kadın ve toplam 3 çocuğun da hastaneye yetiştirildiği belirtildi.

Habere göre, geriye kalan 14 düzensiz göçmen ise Purnara Göçmen Kabul Merkezi’ne gönderildi.

Öte yandan Alithia gazetesi geminin kaptanı olduğu düşünülen 23 yaşındaki bir şahsın da polis tarafından tutuklandığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca geçen Pazar günü Güney Kıbrıs kıyılarında tespit edilen 86 düzensiz göçmenle ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığını belirtti.