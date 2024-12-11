Bakanlar Kurulu tarafından toplam 18 kişi ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen 13 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”

‘Yasaklı göçmen’ ilan edilen isimler ise şöyle: