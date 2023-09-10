Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda 18 yaşındaki Fatih Can’ın ölümüyle sonuçlanan kazanına ardından tutuklanan M.T. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İnan Çoktan olguları aktardı.

Polis, kazanın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun Gece Kulüpleri Mevkiinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Fatih Can’ın (E-18), yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve kavşağa gelmeden süratini salim bir raddeye indirmeyen M.T. (E-53) yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Ceritli (E-22) ve Nuh Ali Ceritli’nin (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.

Polis, kazada ağır yaralanan Fatih Can’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis, yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Polis, kazanın ardından zanlının tutuklandığını, ifadesinde 70-80 kilometre hızla seyrettiğini söylediğini, ancak kazanın meydana geldiği noktada hem kavşak bulunduğunu hem de hız limitinin 65 olduğunu söyledi. Polis, zanlıdan kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise karşı sürücünün karanlıkta üstüne doğru geldiğini, suçsuz olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.