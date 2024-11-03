Polisin açıklaması şöyle:
"02.11.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,851 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 308 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
157’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
23’ü trafik ışıklarına uymamak,
7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
3’ü sigortasız araç kullanmak,
4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve
75’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır."