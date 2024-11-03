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75’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır."

4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, tören provası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, tören provası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

"02.11.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,851 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 308 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Polisin açıklaması şöyle:

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