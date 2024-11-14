Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 352 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 78’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak ve 113’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.