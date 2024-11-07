Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 348 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise;

100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 11’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 119’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 99’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Öte yandan, denetimler sonucunda ülkede izinsiz ikamet eden 3 kişi de tutuklandı.