Erdoğan'ın yapılan otopsisinde ölüm nedeninin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Barış Erdoğan'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.07.2024 tarihinde Çatalköy’de, led ekran tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Barış ERDOĞAN (E-19)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.