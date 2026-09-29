Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan 19 yaşındaki zanlı T.S. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Sudenaz Hopurcuoğlu olguları aktardı.

Polis, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Değirmenlik’te, zanlı T.S.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının ifadesinde mermileri yerde bulduğunu ve odasına koyduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 1 milyon TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.