Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Samba Fobanı adına düzenlediği sahte Fransız kimliği ile 23 Aralık 2024 tarihinde saat 0.400 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda çıkış yapmak istediği esnada KKTC'ye herhangi bir girişi olmadığının tespit edilmesi üzerine görevli muhaceret polisi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının KKTC'den vize cezasına düştüğü için Belçika'ya gitmek üzere yerde bulduğunu iddia ettiği kimliğe kendisinin fotoğrafını koymak sureti ile sahtelemiş olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Temmuz 2019 tarihinde yasal bir şekilde Ercan Havalimanından girişi olduğunu ancak herhangi bir okulda ve başka bir yerde muhaceret kaydı olmadığını, dolayısı ile KKTC’de bin 996 gündür vize cezası olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, sahte kimliğin incelenmek üzere belge inceleme uzmanına teslim edilerek temin edilen sahtecilik raporunda Fransa kimliğinin üzerindeki fotoğrafın sökülerek zanlının fotoğrafı yerleştirilmek üzere sahtelenmiş olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Kamerun uyruklu olup KKTC’de herhangi bir bağı bulunmamakla birlikte hali hazırda KKTC'de ikamet izinsiz durumda olduğunu belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısımlarının tamamlandığını, serbest kalması durumunda KKTC'den gayri yasal yollardan kaçması kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, davalarında hazır bulunabilmesi için merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.