Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 417 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 44 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 150’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 13’ü elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 130’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.