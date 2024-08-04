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Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 70’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 75’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 123’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 417 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 48 araç ise trafikten men edildi.

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