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Rapor edilen trafik suçları ise; 84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü trafik ışıklarına uymamak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 137’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından toplam 340 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetim leri sonucu; toplam 2 bin 229 araç sürücü sü kontrol edildi.

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