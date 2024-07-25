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Rapor edilen trafik suçları ise; 155’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak 8’i trafik ışıklarına uymamak, 23’ü aracın ışık kurallarına uymamak, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 119’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 411 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 54 araç ise trafikten men edildi.

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