Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Çatal olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 30.07.2026 tarihinde saat 11:55 raddelerinde Lefkoşa'da şüpheli hareketleri üzerine zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2019 tarihinden itibaren 2 bin 435 gün KKTC'de İkamet İzinsiz olarak ikamet etiğinin belirlendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.