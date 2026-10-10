Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru İrem Arlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Girne Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, şüpheli hareketlerde bulunan Ö.G.’yi kontrol ettiğini belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren toplam 2511 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyleyen polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini aktaran polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“40 yıldır bu ülkedeyim, çocuğumu göremem”

Mahkemede söz alan zanlı Ö.G., Gazimağusa’da doğduğunu ve 40 yıldır KKTC’de yaşadığını belirterek, “Mağusa’da doğdum, 40 yıldır bu ülkedeyim. Evlendim, boşandım. 11 yaşında oğlum var. İhraç olursam bir daha gelemem, çocuğumu göremem” dedi.

Avukat tutacak maddi imkânı bulunmadığını da ifade eden zanlı, “Giderim Türkiye’ye ama deport şeklinde değil” diyerek sınır dışı edilmek istemediğini dile getirdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlı Ö.G.’nin soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.