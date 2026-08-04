Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Buğra Ceren olguları aktardı.

Polis, 31.07.2026 tarihinde Minareliköy ve Haspolat’ta Demirhan Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollere A.M’nin 22.05.2026 tarihinden itibaren 70 gün, T.K'nin 01.05.2026 tarihinden itibaren 91 gün, S.I'nin 22.05.2026 tarihinden itibaren 70 gün, Md.R.I'nın 11.08.2023 tarihinden itibaren 1085 gün, M.R'nin 11.03.2019 tarihinden itibaren 2699 gün, K.S'nin 01.04.2026 tarihinden itibaren 121 gün yetkili makamdan izin almaksızın KKTC de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC’de kalma nedenlerinin araştırılacağını, ihraç işlemleri için de yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.