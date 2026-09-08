Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan E.S., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özer, huzurda bulunan zanlının 4 Eylül 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından, Metehan Sosyal Konutları bölgesindeki adresinde mahkeme emriyle yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, aramada ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renkli cam tabak ile kartlığı ve rulo şeklinde 5 TL kâğıt paranın da bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlıdan yapılan sorgulamada ifade alındığını belirten polis, söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca tasarrufunda bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi kimden aldığının araştırılacağını kaydetti.

Ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak henüz sonuç alınmadığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.