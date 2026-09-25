Tarım Dairesi'nden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden alınan 25 numuneden, Onbaşı İşl. Ltd’ e ait şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi, numunenin alındığı parti ürün imha edildi.

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Yerli ürünlerden alınan 12 numuneden ikisinde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tatlısu köyünde üretim yapan Murat Bulut ve Mağusada üretim yapan Abdullah Coşkun’a ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.