Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu” suçundan tutuklanan O.Z.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özer, 7 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, kullanımındaki PTE 723 plakalı salon araçla KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının alıkonulduğunu söyledi.

Zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir konuma bırakacağını ve karşılığında 300 euro alacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca 30 Ağustos 2026 tarihinde Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs’a 2 kilogram uyuşturucu ithal edip Lefkoşa’da bir konuma bıraktığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs bulunduğunu söyledi. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini de kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.