Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu” suçundan tutuklanan O.Z.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, 7 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, kullanımındaki PTE 723 plakalı salon araçla KKTC’ye giriş yapmak isteyen O.Z.B.’nun alıkonulduğunu söyledi.

Polis, şahsın üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir konuma bırakıp 300 euro alacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca 30 Ağustos 2026 tarihinde Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs’a 2 kilogram uyuşturucu ithal edip Lefkoşa’da bir konuma bıraktığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs bulunduğunu belirtti.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini ifade ederek zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.