20 Temmuz tarihli özel çekilişte ‘19696’ numaralı bilete isabet eden 2 Milyon TL, ismini vermek istemeyen vatandaşımız tarafından bugün teslim alındı. Şanslı vatandaşımız, 2 Milyon TL ile birlikte 5 de teselli ikramiyesi kazandı. Şanslı bilet, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılmıştı.

Örnek olunacak davranış

2 Milyon TL ile 5 adet de teselli ikramiyesi kazanan vatandaşımız ikramiyesini alırken teşekkür ederek yapacağı yardımlardan da söz etti.

KKTC’yi Avrupa’da temsil edecek bir sporcuya sponsorluk, KKTC Umut Derneği’nden 30 çocuğun ihtiyaçlarını karşılama ve Lefkoşa ile Gönyeli Hayvan Barınakları’na bağış yapacağının sözünü veren vatandaşımız, bu yardımların herkese örnek olmasını dileyerek ayrıldı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.