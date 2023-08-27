Yunanistan'da orman yangını: Can kaybı 21'e yükseldi Yunanistan'da orman yangını: Can kaybı 21'e yükseldi

Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.

Kazada 1'i ağır 3 asker yaralandı.