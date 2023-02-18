Fileleftheros, uluslararası internet dolandırıcılarının “avladığı” 425 kişi ya da şirketin, banka hesaplarından toplamda 23 milyon 231 bin 163 Euro “tırtıkladığına” dikkat çekti.

Gazeteye göre Rum polisi elektronik suçla mücadele birimi yetkilisi Andreas Anastasiadis, polis tarafından yapılan 200 uyarı açıklamasına rağmen halkın, geçen yıl rekor düzeyde internet dolandırıcılığına uğradığına işaret etti.

Alithia ve Haravgi de kimliği bilinmeyen kişilerin, Limasol’da faaliyet gösteren bir şirketin 62 yaşındaki müdürünün banka hesabından 19 bin Amerikan Doları aldıklarını yazdı.

Habere göre kimliği bilinmeyen kişiler, müdürün cep telefonuna “banka hesabının bloke olduğu ve açılması için kimlik bilgilerinin gerektiği” yolunda sahte mesaj gönderdi. Müdürün, bu mesaj üzerine verdiği kimlik bilgilerini kullanarak hesabından 19 bin ABD Doları'nı aldı.